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"Вести: Приморье": Останки красноармейца обнаружены на месте Хасанских боев в Приморье

После пятилетнего перерыва приморский «АвиаПоиск» вернулся на место Хасанских событий. Что еще удалось обнаружить во во время экспедиции на одну из самых «жарких» высот на карте боевых действий?

Ярослав Ливанский, командир региональной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск»: "Очень было пристреляно. И довольно страшное место для наших бойцов. Потому что прорвать оборону этой «горки» было тяжело. Очень много народу погибло".

Смотрите подробности в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 5 декабря, в 14.25.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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