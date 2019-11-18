Снежный циклон ушел на северо-восток Приморья, но расслабляться не стоит. Видеорепортаж Александры Мостовой
Снежный циклон покинул территорию Владивостока и смещается на северо-восток Приморья. По подсчетам синоптиков, больше всего снега выпало на этот час в Хасанском районе и краевом центре. Непогода сопровождалось сильным ветром, в отдельных местах его скорость достигала 25-30 метров в секунду.
Снег во всей красе Владивосток увидел впервые за два года. Для детей — это радость: они лепят снежные фигуры. Для автомобилистов — транспортный коллапс. С утра морской город сковали многокилометровые пробки. Но серьёзных аварий снегопад не принёс.
Озеро на улице Космонавтов — традиция в любое время года. Часть машин и в этот раз утонула. По одной из версий, причина не только дождь со снегом, но и прорванная канализация. К такому катаклизму точно не все были готовы.
На участке трассы Владивосток - Артём семейную пару занесло на обочину. На помощь застрявшим пришёл предприимчивый дальнобойщик.
Мария Белова, жительница Артёма: «Предложили помочь за 1000 рублей. Делать было, конечно, нечего, мы согласились».
Александра Мостовая, корреспондент: «Радоваться хорошей погоде, которая сейчас стоит во Владивостоке, рано, потому что, по прогнозам, синоптиков, уже к вечеру в город придёт резкое похолодание, и температуры опустятся до минусовых».
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Достаточно ощутимо, градусов до восьми мороза, естественно, всё, что не успеет высохнуть на дорогах, на тротуарах вновь опять превратится в лёд».
Гололедица и снежный накат - главная проблема автомобилистов. И вечерних заторов не избежать. А пока для движения закрыты объездная трасса Седанка – Патрокл и улица Капитана Шефнера. Но со снегопадом во Владивостке борются.
Максим Акульшин, заместитель начальника управления дорог и благоустройства: «Вся техника находится на дорогах на сегодня, ведётся повторная обработка участков реагентом, техника будет работать в круглосуточном режиме».
Снежно по всему Приморью. Южный циклон, как и предрекали синоптики, принес в регион до пятидесяти миллиметров осадков. Больше всего от снега пострадал Хасанский район, прилично засыпало Владивосток. В крае пока действует штормовое предупреждение.
Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: «Сейчас по краю циклон ещё проходит, это в западных и южных районах осадки начали прекращаться, а в центральных и восточных районах снег будет идти до самой ночи вторника».
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, и в ближайшие два дня не выводить машины. А метеорологи уверены, что от снега и следа не останется, по крайней мере во Владивостоке. В Приморье уже в эти выходные возвращается тепло.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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