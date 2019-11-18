Насколько эротичной может быть реклама на улицах города? Если раньше антимонопольный комитет после жалоб на фривольные изображения проводил опрос населения, то теперь - по новым правилам - вердикт выносят сразу два экспертных совета: один в Санкт-Петербурге, другой в городе, не неравнодушные граждане обнаружили непристойную рекламу. Если жители Владивостока пока прибывают в нерешительности, то хабаровчане вовсе пользуются новыми антиэротическими правилами, сообщает программа "Восток24: Наши вести"

Так двусмысленность, а также иносказательность рекламного продукта смутила 4 хабаровчан. 2 женщины и 2 мужчины написали жалобы в ФАС и прислали фотофакты. На них - полуобнаженные женские тела, которые оказались по их мнению, недопустимыми с точки зрения норм морали и нравственности.

Елена Парфёнова, журналист: "Любое спорное рекламное изображение, которое жители нашего города обнаружат на улицах Хабаровска будут одновременно анализировать на двух экспертных советах, в Хабаровске и в культурной столице нашей родины в Санкт-Петербурге. Если оба эти совета примут решение, что изображение непристойные , то тогда уже ФАС возбудит административное дело"

Филологи, психологи, представители РПЦ, бизнесомбудсмены решили, что стиль двух изборажений из жалоб соответствует закону, к тому же рекламировать нижнее бельне никто не запрещал. А вот два других записали в непристойные .

Оксана Власкина, начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Хабаровского УФАС России: "Рекламу белья можно тоже представить по разному, это разные позы , разная просвечиваемость , белья реклама находится напротив детской больницы она по тургенева расположена, то конечно она вызывает очень много вопросов"

Это административное дело антимонопольщии рассмотрят в декабре. А вот рекламу недвижимости, которая эксплуатирует женскую грудь уже и демонтировали. При подготовке сюжета к эфиру, наша видеокамера зафикисровала с десяток изборажений, которые теоретически могут лечь на стол экспертам, но далеко не все потребители рекламы готовы идти с жалобами.

"Я как женщина на это внимание не обращаю прохожу мимо на центральных улицах, это визитная карточка города такого не должно быть"

Бизнесу антимонопольщики рекомендуют перед рекламной компанией внимательно изучить тонкости работы этого рынка, чтобы избежать возбуждения административных дел.

"Вести:Приморье" обращаются к нашим неравнодушным зрителям с предложением последовать примеру жителей Хабаровска и присылать на WhatsApp "Вести:Приморье" образцы непристойной, по их мнению, наружной рекламы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]