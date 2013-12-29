Креатив зашкаливает: приморцы лепят из снега не только снеговиков (фотоподборка)

Пока одни ругают дорожников и погоду за невозможность пользоваться автомобилями, другие наслаждаются снегом и проявляют фантазию. «Вести: Приморье» предлагают подборку скульптур из снега, выполненных уссурийцами и опубликованных в местной соцсети.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]