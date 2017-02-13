В конце рабочей недели во Владивостоке потеплеет до плюсовых значений

Погода наступившей рабочей недели в Приморье будет разной. В первый рабочий день край находился под влиянием активного циклона, который принёс сильные, местами очень сильные осадки. Минувшей ночью циклон ушел на Татарский пролив. Вслед за циклоном на край начал поступать холодный воздух с севера.

Сегодня, 19 ноября, и в последующие дни сохранится погода без осадков. Температура воздуха без существенных изменений. В последний рабочий день на край южными потоками будет выносится тёплая воздушная масса. Температурный фон в ночное и дневное время повысится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке сегодня вечером возможен слабый снег. В последующие дни без осадков. Минимальная температура составит −10…−13 °C, максимальная, −4…−8 °C. В последний рабочий день потеплеет. Минимальная повысится на 4–6 градусов. В дневные часы температура воздуха будет подниматься до положительных значений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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