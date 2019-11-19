Полторы сотни горожан в воскресное утро вышли на шестикилометровую дистанцию. Таким оригинальным способом любители здорового образа жизни надеются убедить чиновников не отдавать под застройку небольшой дубовый лес на склоне сопки в районе бухты Патрокл.

Мороз и солнце, день чудесный. А еще бодрость духа, грация и пластика! Это город В, район бухты Патрокл. В распадке между сопок возводится новый квартал. С благоустройством здесь еще не очень дела, но пока эти неприятности компенсируют окружающие природные пейзажи. А в это прохладное ноябрьское утро веселый настрой создает многочисленная компания увлеченных горожан.

Роман Шарафутдинов, участник забега: «Меня друг сподвиг на подвиги. Такой забег у меня первый раз.

- Как думаешь, пройдешь дистанцию?

- Думаю, что пройду. Легкая. Я к спорту больше близок, чем далек».

- Милая девушка…

Виктория Шестопалова, участница забега: «О! Я - милая…

- Здравствуйте…

- Вообще, мы бегаем всегда в 5.30, поэтому...

- «Не будь как Гриша?!»

- Да!!! Смотрите, что я вам покажу!? Можно раздеваться у вас на камеру!?

- Можно, показывайте...»

«Вдох глубокий, руки шире. Не спешите - три, четыре!..»

Делегаты от всех беговых сообществ Владивостока и даже те, кто просто мимо проходил, в воскресение, в 9.30 утра, решили пробежаться.

Виктория Шестопалова, участник забега: «Мы просто по воскресениям не бегаем, только, если у кого-то день рождение. Например, вам сколько лет?!

- 41.

- Вот вам на свой день рождения пришлось бы 41 км пробежать. Хорошо, что я молода! Я вообще, когда проснулась, часов в семь, я думаю, а почему я проснулась. У меня что-то внутри было, и мне понадобилось время, чтобы понять, зачем я на этой планете вообще живу!

- На самом деле вообще трудностей нет!

- А вы попробуйте, бегите с нами…

- Так я с вами и побегу».

- А Гриша пришел?!

Дмитрий Романов, участник забега, сооснователь бегового сообщества «Не будь как Гриша!»: «Гриша? Он спит! У него подготовка идет к бою. Он готовится к панкратиону, у него состоится бой. Уважительная причина, мы простим ему этот момент. Мы продолжаем бегать по городу и выбираем светлые маршруты, потому что светлеет позже. Где лампочки бегаем, очень проблематично у нас с этим».

Полторы сотни горожан не только спорт объединил, но и мечта о сохранении леса на склонах сопки, что высится над бухтой Патрокл. В этой части города он — последний, сохранившийся еще со времен основания Владивостока, но его планируют отдать под застройку.

- Вот сегодня бегут за лес, что думаете по этому поводу?!

Игорь Хаванский, участник забега: «Отлично, резонно. Я думаю, что частично вырубят точно».

Александр Лагоша, участник забега: «Нам этот лес небезразличен, мы хотим здесь бегать. Застраивать все нельзя, в каменных джунглях жить надоело».

- Вы всегда за любой такой кипишь, кроме голодовки?!

Максим Яловой, участник забега: «Конечно, мероприятие должно быть со смыслом. Мы готовы встать, создать инициативную группу и поддержать это событие. Зима-холода только подогревают интерес».

Интерес к мероприятию не только у бегунов. Поддержать пришли друзья и местные жители, на активности которых весь микрорайон держится.

Светлана Такеда, болельщик: «Не побегу, я болеть буду. Кричалок, трещалок нет, я вообще впервые на таком мероприятии».

- Самый неугомонный, на мой взгляд, человек этого микрорайона. Чего только не делаем. Сейчас вот, забег. Что дальше?



Виталий Гречанюк, идейный вдохновитель проекта: «Я не знаю, наверное, будет заплыв ледяной, по озеру.

- Почему человек, который здесь больше всех переживает и организовывает, не бежит?!

- Я люблю тепло.

- Я тоже люблю тепло, но бегу!

- Нет, я буду в штабе».

Дистанция забега - почти шесть километров. Взору бегущих открываются панорамы на озеро и Уссурийский залив. Но после набережной начинаются бесконечные свалки строительного мусора вдоль заброшенных обочин. Уже который год в этом районе обещают сделать дороги, но отсутствие нормальных условий для пробежки отчаянных участников не пугает.

Максим Каленник, корреспондент: «Быстрее, выше и сильнее! «Вести: Приморье» - а здоровый образ жизни! До финиша осталось совсем чуть-чуть».

Самый сложный участок - по лесным тропам сопки. Жители соседних кварталов проводят здесь субботники и мечтают о парке с дорожками, скамейками и фонарями и видовой площадкой на пролив. Через 32 минуты, на финиш «лесного марафона» «Вести: Приморье» пришли девятыми.

Максим Каленник, корреспондент: «Ну, что же, вместе со всеми сегодня бежала съемочная группа программы «Вести: Приморье». Мое время - 31 минута на всю дистанцию. Не знаю, много это или мало, я пришел не первым. Но каждому участнику, вне зависимости от того, каким по счету он пришел в подарок от организаторов забега медалька из экологически чистого материала.

- Бегаем по горам, иногда по асфальту. По лесам и бездорожью. Где грязнее, там нам лучше. Вот сегодня всё высохло к большому сожалению. Так что получили удовольствие на 95%. Мы - «танки, которые грязи не боятся». Мы - маленькие, но проходимые. Сложных участков не было, все было весело и задорно. А в горочку чуть-чуть ножками.

- Отличное настроение, мало побегали, но все замечательно. Мы меньше 12 километров не бегаем обычно. Всю зиму бегаем и по вечерам с фонариками бегаем на Варяге».

- А вы так в руках держите кусочек солнышка вкусного.

Мария Стучкова, участник забега: «Заряд бодрости точно на весь день обеспечен. Подъем в сопку был сложный участок. Но нам же, владивостокцам сопочки должны быть привычны. Я в беге недавно совсем, поэтому мне очень сложно пока. Меня желание заставило в бег прийти. Просто проснулась и поняла, что хочу бегать».

- Я, так понимаю, вы - постоянный участник всех забегов!?

Алексей Криницкий, участник забега: «Да, почти всех.

- А Вы всегда бегаете как тигр?!

- С этого марафона, который был. Футболка с мостов, была акция по защите тигров, вот я и бегаю. Я всего два года бегаю».

- Как коллега по СМИ - коллеге, скажи мне, тебя заставила работа или честный позыв?!

Валерия Крепская, участник забега: «Работа здесь вообще не причем. Я же не работаю тут, я сама пробежала. Я бегаю с клубом по субботам. Но вчера прогуляла и сегодня решила поучаствовать. Вчера прогуляла потому что поленилась. Ну, лень-атушка у нас есть у каждого, ты как с ней борешься!? Я благодаря людям, беговым акциям, в любое место где бегают люди, все моментально находят кучу знакомых, друзей, здесь самые крутые люди. С ними можно победить не только лень а вообще, все что угодно».

Максим Барыленко, участник забега: «Я не очень часто бегаю, но хотелось бы почаще. Ничего не мешает этому, наверное, кроме лени, но зимой не так комфортно, как летом. Летом стараюсь почаще».

- Ваш спортсмен тоже пробежал всю дистанцию?!

Валерия Панина, участник забега: «Всю, и в горочку, и с горочки. Он мне помогал в преодолении всей дистанции, потому что местами я задыхалась, а он нет. Он на все четыре своих скорости бежал».

- Каждому пробежавшему в награду, кроме медальки и хорошего настроения и апельсинки, еще и вкусный, пожалуй, обед. Время то уже обедешное.

Андрей Красников, шеф-повар: «Это плов у нас сегодня. С замечательным вкусным листовым чаем. Это тот самый плов! С изюмом. У него сладковатый привкус. С восточными специями. И сегодня вы его даже попробуете. Самый главный ингредиент этого плова - это приправа, которая кладется во все мои блюда, это любовь. Сделана и приготовлена с любовью».

Участники забега за спасение леса уже договорились о следующем спортивном мероприятии во имя общего благого дела. Если дополнительно ничего не придумают, то с приходом весны они вновь выйдут на дистанцию. Возможно, настрой неравнодушных горожан заставит чиновников обратить внимание на один из последних дубовых лесов, что над бухтой Патрокл. Ведь он - один из старейших этом районе Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]