Жители двух кварталов микрорайона Патрокл вновь продемонстрировали достойный пример единения для общей пользы - несмотря на достаточно прохладную погоду, они вышли на субботник и вычистили дубовый лес от мусора и автомобильных шин. Между тем, согласно городским планам и кадастровой схеме, вся зеленая роща должна быть отдана под застройку.

На вершине сопки в дубняке спряталось старое военное укрепление каменной кладки. Если обустроить, был бы туристический объект с отличной видовой площадкой. Панорама отсюда на весь пролив открывается. Правда мусор под ногами всю картину портит. Десятилетиями на склоне этой сопки владивостокцы устраивают пикники, а убирают после себя лишь единицы.

Матвей Мичуров, участник субботника: «Тебе зачем это все надо? Чтобы помогать природе, она не засорялась и она была чистая. Я не знаю, почему люди засоряют природу».

Богдан Янушкевич, участник субботника: «Не знаю, может, они ленивые, не хотят убирать».

Совместный труд уже в третий раз объединяет совсем юных Матвея и Богдана с инициативными жителями квартала для общего дела. На субботники, убирать за другими горожанами, жители ближайших домов выходят по собственному желанию.

Евгения Янушкевич, участник субботника: «Убирать за другими… Лучший способ убирать - это вообще не мусорить. Я позитивно мыслю, думаю, что когда-нибудь это время настанет. В цивилизованных странах экологическая защита на первом месте, у нас только-только».

Горы пластика, алюминиевых банок и стекла. А еще сотни автомобильных шин - их переработка в крае налажена слабо, вот и сбрасывают их здесь владельцы городских шиномонтажек под покровом темноты целыми грузовиками.

Максим Каленник, корреспондент: «Для южной части города этот дубовый лес - последний сохранившийся еще с тех времен, когда Владивостока даже не было. Городская администрация планирует отдать его под застройку».

Тем не менее, на кадастровой схеме склоны сопки уже распределены: восточный и южный под жилье, а вершину, со старым военным укреплением - под возможный торговый центр. Последний настоящий дубовый лес в этой части города может стать историей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]