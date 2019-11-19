«Сырная Леди» из Айовы сотворила очередной шедевр

Жительница Айовы Сара Кауфман четыре дня трудилась над своим очередным шедевром, который она решила посветить американскому борцу вольного стиля Дэну Гейблу — золотому призеру Олимпийских игр, выигравшего 118 боевых матчей за свою карьеру, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на upi

Это уже не первое творение Сары, за что она уже получила прозвище «Сырная леди».

Твердый сорт сыра Чеддер она использовала в качестве основы скульптуры.

«Что ж, никогда не думал, что однажды встречу сыр, похожий на меня. Обычно на сыр больше походили мои противники после боя», — пошутил спортсмен.

После презентации скульптура разделили на части и продали по 1 доллару. Вырученные средства направят в Национальный музей зала борьбы Дэна Гейбла.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]