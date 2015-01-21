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Прокуратура проверит, не нарушались ли права пассажиров при отмене авиарейсов по метеоусловиям

Прокуратура проверит, не нарушались ли права пассажиров при отмене авиарейсов по метеоусловиям

Фото: VladNews

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при отмене авиарейсов во время прохождения снежного циклона на Дальнем Востоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, в результате выпадения обильных осадков и порывистого ветра возникли сбои в расписании авиарейсов в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Сахалинской области. В связи с этим на контроль транспортных прокуроров поставлены вопросы соблюдения и защиты прав пассажиров, вылет которых задержан.

Особое внимание прокуроры уделяют выполнению перевозчиками предусмотренных воздушным законодательством обязанностей по обеспечению пассажиров прохладительными напитками и горячим питанием, размещению в гостинице, предоставлению комнаты матери и ребенка, хранению багажа без взимания дополнительной платы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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