Прокуратура проверит, не нарушались ли права пассажиров при отмене авиарейсов по метеоусловиям

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при отмене авиарейсов во время прохождения снежного циклона на Дальнем Востоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, в результате выпадения обильных осадков и порывистого ветра возникли сбои в расписании авиарейсов в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Сахалинской области. В связи с этим на контроль транспортных прокуроров поставлены вопросы соблюдения и защиты прав пассажиров, вылет которых задержан.

Особое внимание прокуроры уделяют выполнению перевозчиками предусмотренных воздушным законодательством обязанностей по обеспечению пассажиров прохладительными напитками и горячим питанием, размещению в гостинице, предоставлению комнаты матери и ребенка, хранению багажа без взимания дополнительной платы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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