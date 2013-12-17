Приморская транспортная прокуратура объяснила пассажирам авиарейса Владивосток - Москва их права

Приморская транспортная прокуратура провела «час пассажира» в здании аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивосток (Кневичи), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Помощник транспортного прокурора Анна Петракова совместно с представителями АО «Международный аэропорт Владивостока» и сотрудниками ЛОП аэропорта Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте организовала прием пассажиров авиарейса «Владивосток-Москва».

Анна Петракова разъяснила гражданам, что при задержке авиарейса свыше 2 часов перевозчик обязан обеспечить пассажиров прохладительными напитками, а также предоставить возможность дважды позвонить и отправить два электронных письма бесплатно. Также граждане проинформированы о правах на горячее питание и отдых при задержке рейсов от 4 часов и более.

Кроме того, пассажиров интересовал вопрос возможности обмена либо возврата железнодорожного билета при задержке авиарейса. Помощник прокурора разъяснила порядок истребования от авиаперевозчика полного возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков оказания услуг.

Помимо этого, авиапассажиров интересовали требования при перевозке домашних животных воздушным транспортом.

Всем обратившимся лицам даны разъяснения действующего законодательства и порядок обращения в соответствующие надзорные, контролирующие органы, а также Приморскую транспортную прокуратуру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]