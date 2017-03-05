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Приморец убил девочку за игривое поведение

Приморец убил девочку за игривое поведение

Фото: regnum

Ханкайским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетней, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в августе 2019 года в с. Ильинка Ханкайского района.

Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, фигурант неоднократно в течение суток, применяя твердый тупой предмет, используемый в качестве оружия, наносил им, а также руками множество ударов в область головы и тела малолетней падчерицы, 2017 г.р.

В результате таких действий девочке причинен тяжкий вред здоровью, вследствие чего она умерла.

В судебном заседании осужденный вину признал частично, пояснив, что нанес около 4 ударов по голове и лицу ребенка за то, что девочка его раздражала игривым поведением.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом вступившего в силу приговора за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, суд назначил ему за содеянное 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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