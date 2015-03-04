Поумнели? Новый апокалипсис на дорогах края вызвал в 7 раз меньше аварий
500 против 73. Сотрудники ГАИ благодарят приморцев за благоразумие. В этом году зафиксировано почти в 7 раз меньше ДТП, чем в аналагичной снежной ситуации два года назад, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на госавтоинспекцию.
В прошедшие сутки на территории Приморья прошел циклон. Дождь, переходящий в снег с сильным ветром, местами до штормового, вызвал образование гололеда, в связи с чем осложнилась ситуация на дорогах.
В связи с ухудшением погодных условий и дорожной обстановки Госавтоинспекция Приморья через СМИ и социальные сети предупредила водителей и пешеходов о необходимости проявления максимальной осторожности. СМИ и соцсети оперативно сообщали о введении ограничений и запрете движения автотранспорта на ряде автодорог.
Многие автовладельцы прислушались к призыву Госавтоинспекции и воздержались от поездок. Водители, которым все-таки пришлось выехать на дороги края, проявляли солидарность, оказывали друг другу помощь, были взаимовежливыми и внимательными к пешеходам.
Об этом свидетельствует статистика дорожно-транспортных происшествий. Так, в отличие от первого снегопада осени 2017 года, когда на территории региона произошли свыше 500 автоаварий с 17 пострадавшими и 1 погибшим, за прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 73 ДТП. В 7 из них пострадали люди (травмы получили десять человек). Погибших нет.
Госавтоинспекция выражает благодарность всем приморцам: водителям, пешеходам, а также представителям редакций средств массовой информации и администраторам социальных сетей (за информационную поддержку, оперативное оповещение жителей края о дорожной обстановке).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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