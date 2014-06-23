Крупнейший поставщик наркотиков в Приморье задержан в Подмосковье

Крупнейшую лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Подмосковье. Также сотрудниками ОВД пресечены крупные поставки запрещенных веществ в Приморский край и другие регионы страны, — сообщила «Вестям: Приморье» помощник Министра внутренних дел Ирина Волк.

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств.

Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе Подмосковья. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров. В момент появления оперативников полным ходом шел процесс изготовления «синтетики».

В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям. По имеющейся информации, в течение месяца здесь могло производится около 1,5 тонн «синтетики». Кроме того, обнаружен склад с химическими реактивами.

В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование.

На месте происшествия задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик. Спустя несколько часов полицейские установили и задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

Данная группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме – от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими пресечено 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский края. Кроме того, ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России.

По ходатайству следствия судом в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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