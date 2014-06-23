Во все тяжкие: крупнейшую лабораторию по производству «синтетики» ликвидировали на Дальнем Востоке





Сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО при поддержке ОМОН Управления Россгвардии по Хабаровскому краю задержаны трое подозреваемых в производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

В результате обыска проведенного сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ДФО в бывшем фермерском хозяйстве, расположенном в лесном массиве в 100 километрах от Хабаровска ликвидирована нарколаборатория. Из незаконного оборота изъято более 25 килограммов синтетических наркотиков, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ для их изготовления.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети Интернет организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за три миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство расположенное вдали от населенных пунктов. Указания об организации производства и денежные средства на покупку помещения, закупку оборудования и препаратов фигуранты получали от организатора через сеть Интернет.

Для организации лаборатории злоумышленники использовали обычные логистические компании, которыми доставлялось оборудование и препараты в арендованные гаражные боксы и подвалы, а в дальнейшем, с помощью сторонних лиц перевозилось непосредственно на ферму.

Задержанные очень серьезно подходили к производственному процессу и уровню своей безопасности, лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты.

Несмотря на отсутствие специального образования, фигуранты смогли организовать практически безотходное производство смертоносного зелья.

Установлено, что изготовленные в лаборатории наркотические вещества реализовывались бесконтактным способом, посредством курьеров, как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны.

Транспортным полицейским понадобилось двое суток, для того, чтобы перевезти оборудование, свыше трех с половиной тонн прекурсоров и иных химических веществ в специальные места хранения, так как в случае разгерметизации бочек могла возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей. Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств (это около одного миллиона разовых доз).

Интересно, что для личного потребления подозреваемые вырастили свыше 40 кустов конопли в одной из теплиц хозяйства.

По данному факту следственным отделом УТ МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящий момент сотрудниками ОКОН УТ МВД России по ДФО проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению и задержанию всех участников организованной группы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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