Ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию

Сотрудники полиции ликвидировали в Подмосковье крупнейшую в стране нарколабораторию. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники получили данные о производстве запрещённых веществ на территории фермерского хозяйства на участке общей площадью около четырёх гектаров. В зданиях фермы преступники варили запрещённые вещества в промышленных масштабах — в течение месяца могли производить до полутора тонн "синтетики", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru

— В момент появления оперативников полным ходом шёл процесс изготовления "синтетики". В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определённые ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям, — рассказала Ирина Волк.

Также на территории фермы был обнаружен склад с химическими реактивами и изготовленным "товаром", который должны были отправить несколько регионов России, в том числе и Приморский край.

— В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование, — уточнила представитель ГУ МВД России.

В нарколаборатории были задержаны трое подозреваемых. Все они —граждане Украины. По версии оперативников, двое из них следили за технологическим процессом производства наркотиков, третий — курьер-закладчик. Чуть позже был установлен и задержан организатор нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

— Данная группировка действовала по чётко выстроенной криминальной схеме — от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещённый в теневом сегменте Интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях, — подытожила Волк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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