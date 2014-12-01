Главе Владивостока пожаловались на работу автобусов, идущих до Емара
Олег Гуменюк поручил подчиненным проверить работу автобусов, идущих до Емара. Как сообщили в мэрии, к главе города во время личного приема обратился житель поселка Емар Геннадий Перминов. Он пожаловался, что в выходные дни на маршруте № 28, который ходит из центра города до отдаленного поселка, работает всего один автобус, и этого мало – люди не могут уехать по делам и вернуться обратно. Бывают и сбои в расписании. Есть серьезные нарекания к работе маршрута № 72, который курсирует с Луговой до Емара – здесь водитель, по свидетельству жителей, требует от пассажиров вместо 28 рублей повышенную плату.
Олег Гуменюк дал поручение специалистам управления транспорта оперативно провести полную проверку работы маршрутов, а Геннадию Перминову предложил стать своего рода внештатным общественным контролером и регулярно сообщать о нарушениях в работе автобусов, которые идут до Емара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
15.11.2019 Штраф за плохую работу автобусов во Владивостоке в вечернее время увеличат в 10 раз
-
23.05.2019 Глава Владивостока лично снял с маршрутов три городских автобуса
-
22.05.2019 Три пассажирских автобуса снял с маршрутов глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк
-
21.06.2016 Три компании Владивостока оштрафованы за нарушения в работе автобусов
-
19.01.2016 Из-за нерадивых водителей личных автомобилей наблюдаются сбои в работе пассажирских автобусов
-
01.12.2014 Общественный транспорт Владивостока работает в штатном режиме
Добавить комментарий