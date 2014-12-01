Главе Владивостока пожаловались на работу автобусов, идущих до Емара

Олег Гуменюк поручил подчиненным проверить работу автобусов, идущих до Емара. Как сообщили в мэрии, к главе города во время личного приема обратился житель поселка Емар Геннадий Перминов. Он пожаловался, что в выходные дни на маршруте № 28, который ходит из центра города до отдаленного поселка, работает всего один автобус, и этого мало – люди не могут уехать по делам и вернуться обратно. Бывают и сбои в расписании. Есть серьезные нарекания к работе маршрута № 72, который курсирует с Луговой до Емара – здесь водитель, по свидетельству жителей, требует от пассажиров вместо 28 рублей повышенную плату.

Олег Гуменюк дал поручение специалистам управления транспорта оперативно провести полную проверку работы маршрутов, а Геннадию Перминову предложил стать своего рода внештатным общественным контролером и регулярно сообщать о нарушениях в работе автобусов, которые идут до Емара.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]