Жители Русского острова пожаловались мэру на работу транспорта и отсутствие туалетов

Глава Владивостока Олег Гуменюк 26 декабря встретился с жителями острова Русский в актовом зале школы №20. Вопросы жителей острова касались работы общественного транспорта, асфальтирования дорог, взаимодействия с управляющими компаниями и других сфер жизни, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Одним из первых на встрече прозвучал вопрос о расписании общественного транспорта. Многие жители просят изменить график работы автобусов. В частности, продлить последний маршрут, который уходит из центра Владивостока на остров в 20.30.

«Мы не можем в театр сходить или в кино. Деньги на такси есть не у всех», - озвучили проблему островитяне.

Директор МПВ «ВПОПАТ № 1» Игорь Гнедько предложил активной группе жителей составить свое расписание. Специалисты его рассмотрят и сделают все возможное, чтобы работа общественного транспорта стала комфортнее.

Еще один вопрос, прозвучавший на встрече, касался перебоев с электрической энергией на острове. Глава города пообещал разобраться в этом вопросе и обратиться к представителям Дальневосточной энергетической компании.

Также в ходе общения глава Владивостока рассказал, что побывал в частном секторе на улице Экипажной на острове Русский. Наиболее насущной проблемой здесь стали уличные туалеты, которые нуждаются в ремонте. Олег Гуменюк распорядился запланировать на будущий год ремонт существующих и строительство новых туалетов.

Местные жители, с которыми пообщался глава города, отметили, что перемены к лучшему на острове Русский действительно происходят. В этом году здесь заасфальтировали три довольно протяженные дороги, установили 14 остановочных павильонов, выпустили на маршруты новые комфортные автобусы, а также впервые запустили так называемый пересадочный тариф. Он дает возможность на маршрутах № 29к и 15 оплатить полторы стоимости проезда вместо двух при условии, что пересадка произошла в течение 90 минут. Однако люди хотят, чтобы в следующем году эта работа была продолжена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]