В Приморье зима уже объявила свои права. Самое время позаботиться о теплом головном уборе, который спасет от холодов и идеально впишется в гардероб. Новую коллекцию «1000 шапок» привезли во Владивосток из Новосибирска.

Головной убор на Руси всегда был самым значимым предметом одежды. Он мог многое рассказать о человеке — о его возрасте, семейном и социальном положении. Женщина покрывала и украшала голову, чтобы показать, что она замужем, находится под мужской защитой. Поэтому оригинальные модели с вышивками до сих пор в моде! Шапка - это красиво и женственно, утверждают стилисты. А в таких меховых обновках тепло даже в сильный мороз!

Олеся Погуляева, управляющая магазином «1000 шапок»: «Наши головные уборы изготовлены из качественного мехового сырья, без удешевляющих материалов. На выставке представлены самые народные и продаваемые модели, начиная от вязанного мутона, заканчивая канадской норкой. Мы сами покупаем мех на аукционах и выполняем всю технологическую цепочку от производства, выделки, окраски до пошива головного убора. Поэтому у нас высокое качество, оригинальный дизайн и низкие цены».

Шапки-ушанки, разнофактурные береты и яркие головные уборы — для любительниц вкусных образов! Традиционные модели для тех, кто придерживается классики. В зале представлен богатый выбор зимних шапок и для мужчин всех возрастов! Выставка-продажа «1000 шапок» из Новосибирска будет работать во ДК железнодорожников до 24 ноября включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]