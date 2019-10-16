Владивостокцам рассказали как правильно утеплиться к предстоящей зиме. Специалисты по меху из Сибири привезли в столицу Дальнего Востока «1000 шапок». Невероятный дизайн, ручная вышивка, смелые расцветки. Чем еще мастера порадуют приморских модников и модниц?

Шапка-ушанка, береты, кубанки — ровно 1000 меховых головных уборов привезли из Сибири во Владивосток. Эксперты в мире меха знают толк в холодах. Шапки как из русской народной сказки, платки отороченные норкой, а для тех кому надоели классические фасоны, подойдут головные уборы ярких цветов. Подготовиться к зиме теперь будет намного проще, на выставке можно найти как мужские, так и женские модели на любой вкус.

Олеся Погуляева, управляющая магазином «1000 шапок»: «На каждой нашей выставке предоставлен ассортимент более 1000 шапок. На нашей выставке вы всегда найдете модели из таких мехов как северо-американская норка (NAFA) лиса, песец, нерпа, ондатра, енот, мутон, кролик и тренд 2019-2020 года эко-мех. За каждую нашу модель мы можем поручиться, гарантируя качество изделия, так как все шапки шьются на нашей меховой фабрике «Мартен». Так же у нас есть рассрочка на выгодных условиях без первоначального взноса и переплаты на четыре месяца».

Головные уборы шьются вручную, гарантируя своим хозяевам качество и долговечность. Компания самостоятельно закупает сырьё на мировых аукционах, разрабатывает модели, шьёт и продаёт. Вот уже 20 лет, выставки проходят на всей территории России и Казахстана, предлагая огромный выбор головных уборов. Всех желающих ждут в ДК железнодорожников во Владивостоке до 20 октября включительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]