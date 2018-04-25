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Во Владивосток привезли новинки плодово-ягодных культур из Сибири. Видеорепортаж Елены Штылиной.

Во Владивосток привезли новинки плодово-ягодных культур из Сибири. На выставке-продаже большой выбор саженцев с хорошо развитой корневой системой. Что нужно знать для осенней посадки деревьев и кустарников в Приморье выяснила Елена Штылина.

Осень – самое подходящее время для посадки фруктовых деревьев и кустарников. Приживается легко, со 100% гарантией, если их высаживать как минимум за месяц до начала холодов. Особенно, если саженцы с развитой и закрытой корневой системой. Как раз такие груши, абрикосы и яблоки привезли во Владивосток из Иркутска.

Владимир Стоянов, продавец-консультант выставки саженцев из Иркутска:
- "Очень большой ассортимент вишни, черешни, яблони, ранетки, крыжовник, жимолость. Все саженцы — зимостойкие..."

Развитая корневая система при правильной посадке в открытый грунт не травмируется и быстро развивается, подтверждают приморские садоводы. Многие из них уже успели оценить сибирские плодово-ягодные культуры. Теперь интересуются новинками, такими как вишнево-черешневый гибрид!

Ольга Токмачева, садовод-любитель:
- "В этом году посадите, на следующий год можно будет уже посмотреть результаты: что это за удивительная вишня-черешня такая!"

Ярмарка Иркутсткого плодопитомника будет работать до 22 сентября возле дома культуры железнодорожников.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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