Во Владивосток привезли новинки плодово-ягодных культур из Сибири. Видеорепортаж Елены Штылиной.
Во Владивосток привезли новинки плодово-ягодных культур из Сибири. На выставке-продаже большой выбор саженцев с хорошо развитой корневой системой. Что нужно знать для осенней посадки деревьев и кустарников в Приморье выяснила Елена Штылина.
Осень – самое подходящее время для посадки фруктовых деревьев и кустарников. Приживается легко, со 100% гарантией, если их высаживать как минимум за месяц до начала холодов. Особенно, если саженцы с развитой и закрытой корневой системой. Как раз такие груши, абрикосы и яблоки привезли во Владивосток из Иркутска.
Владимир Стоянов, продавец-консультант выставки саженцев из Иркутска:
- "Очень большой ассортимент вишни, черешни, яблони, ранетки, крыжовник, жимолость. Все саженцы — зимостойкие..."
Развитая корневая система при правильной посадке в открытый грунт не травмируется и быстро развивается, подтверждают приморские садоводы. Многие из них уже успели оценить сибирские плодово-ягодные культуры. Теперь интересуются новинками, такими как вишнево-черешневый гибрид!
Ольга Токмачева, садовод-любитель:
- "В этом году посадите, на следующий год можно будет уже посмотреть результаты: что это за удивительная вишня-черешня такая!"
Ярмарка Иркутсткого плодопитомника будет работать до 22 сентября возле дома культуры железнодорожников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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