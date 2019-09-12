Черешни, яблони, груши: сибиряки привезли в приморские города новинки отечественной селекции

Приморские садоводы-любители готовятся к новому ягодному сезону. Тем более что в городах края заработали ярмарки саженцев из Сибири. Селекционеры привезли во Владивосток и в Арсеньев новинки плодово-ягодных культур. Где приобрести ранние и ремонтантные сорта?

Опытный огородник знает, что посадки в открытый грунт начинаются в апреле. Сейчас важно, не упустить возможность — обновить сад адаптированными для приморского климата сортами плодовых деревьев и кустарников. Для этого сибиряки привезли в приморские города новинки отечественной селекции: саженцы яблони, груши, крыжовника, жимолости! В списке лучших сортов черешни — Итальянка. Она идеальна для всех, кто хочет получить ранний урожай!

Юлия Малиновская, продавец-консультант:

"Это сорт раннего срока созревания, устойчивый к заболеваниям, имеет хорошую зимостойкость. Ягоды крупные, вес одной достигает 8 граммов, с сочной мякотью и десертным вкусом".

Темно-бордовые ягоды созревают даже при пасмурной погоде. Среди плюсов сибирских культур - стойкость к вредителям и высокая приживаемость. Саженцы быстро идут в рост благодаря развитой корневой системе. Выбирать новинки можно до 15 апреля во Владивостоке у кинотеатра «Нептун», на Русской, 41 и рядом с ДК Железнодорожников, на городской ярмарке в Арсеньеве на Островского, 4, а также в Спасске у кинотеатра по адресу Борисова, 23.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]