"Яблоня Абориген - новинка сезона": сибирские саженцы стали доступны приморцам

Весна в Приморье в самом разгаре, а значит пора украшать участок садовыми деревьями и кустарниками! Тем более что в городах края заработали ярмарки саженцев из Сибири. Селекционеры привезли во Владивосток, Арсеньев и Спасск-Дальний новинки плодово-ягодных культур. Где приобрести адаптированные к приморскому климату сорта?

Саженцы сливы, черешни и яблони любят тепло, поэтому весенние посадки принимаются лучше осенних. Это по опыту знают сибирские селекционеры, которые уже пять лет на рынке Приморья. В города края они привезли новинки плодово-ягодных культур. Среди неприхотливых, зимостойких сортов — яблоня Абориген!

Виктория Овечкина, продавец-консультант:

"Новинка сезона — яблоня Абориген — один из лучших дальневосточных сортов! Она является самоплодной, начинает плодоносить на 3-4 год. Плоды созревают в середине августа".

Для посадки нужен погожий апрельский день! Других трудовых подвигов Абориген не потребует, чтобы превратиться в красивое сильное, дерево. Порадуют садоводов - богатый урожай и привлекательные на вид плоды. В румяных кисло-сладких яблочках — сочетание сортовой культуры и душистой ранетки.

Виктор Николаев, садовод-любитель:

"У меня на даче хорошо растет крыжовник, смородина, слива, яблоня. Да у меня почти все — сибирское! Все вполне нормально растет".

Выбирать саженцы можно до 25 апреля во Владивостоке у кинотеатра «Нептун», на Русской, 41, и рядом с ДК железнодорожников. В Арсеньеве - на городской ярмарке, в Находке - перед торговым центром «Новый город», а также в Спасске-Дальнем - у кинотеатра по адресу Борисова, 23 и в Большом Камне - на Центральном рынке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]