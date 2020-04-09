«Черный бархат» - самый урожайный сорт абрикоса могут приобрести приморцы на ярмарке "Сады Сибири"

Весна в Приморье в самом разгаре, а значит пора украшать участок садовыми деревьями и кустарниками. Тем более, что в городах края заработали ярмарки саженцев из Сибири. Селекционеры привезли во Владивосток, Арсеньев и Спасск новинки плодово-ягодных культур. Где приобрести адаптированные к приморскому климату сорта расскажет Елена Штылина.

На приморской земле выращивают не только абрикосы. Сливы, черешни, яблони приносят сочные плоды, рассказывают садоводы. И большая заслуга в этом - сибирских селекционеров, которые более пяти лет работают на рынке Приморья. Среди новинок сортовых культур — абрикос «Черный бархат».

Виктория Овечкина, продавец-консультант:

"Это гибрид алычи и абрикоса. Начинает плодоносить на третий год в первых числах августа, в опылителях не нуждается. Является одним из самых урожайных сортов абрикоса, морозостойкость у него — высокая!"

У него необычные вкусовые качества и оригинальный цвет. «Черный бархат» при созревании окрашивается в темно-фиолетовый. Имеет сладкий с кислинкой вкус и присущий абрикосу яркий аромат. Так что компоты, варенья и джемы превзойдут ожидания. Ярмарки саженцев работают до 27 апреля во Владивостоке у кинотеатра «Нептун», на Русской, 41, и рядом с ДК Железнодорожников. В Арсеньеве - на городской ярмарке, в Находке - перед торговым центром «Новый город», а также в Спасске-Дальнем - у кинотеатра по адресу Борисова, 23 и в Большом Камне - на Центральном рынке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]