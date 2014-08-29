За доведение солдата-срочника до суицида в Приморье осужден офицер
Уссурийский гарнизонный военный суд в Приморье вынес обвинительный приговор старшему лейтенанту Евгению Хомякову, который оскорблял и унижал солдата-срочника, позже покончившего с собой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
Установлено, что Хомяков применял к служившему в его взводе 18-летнему солдату, призванному из Магнитогорска, физическое насилие, не раз оскорблял и унижал его в присутствии других военнослужащих. Это вызвало развитие острой депрессивной реакции у солдата, что привело к суициду.
Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также Хомяков лишен воинского звания "старший лейтенант".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.12.2014 Экс-майор Матвеев, рассказавший о том, что солдат в Приморье кормят собачьими консервами, приговорен к 4 годам и 5 месяцам колонии
-
05.06.2015 Житель Приморья приговорен к 6 годам колонии за ограбление гражданина КНР
-
20.12.2016 В Приморье возбуждено уголовное дело о халатности по факту гибели солдата-срочника
-
22.03.2016 В Спасске-Дальнем осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии
-
29.08.2014 35 летнему мужчине дали три года за пьяный секс с 13-летней девочкой
-
30.03.2018 Бывший начальник базы ТОФ осужден за многомиллионные хищения топлива
Добавить комментарий