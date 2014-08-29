За доведение солдата-срочника до суицида в Приморье осужден офицер

Уссурийский гарнизонный военный суд в Приморье вынес обвинительный приговор старшему лейтенанту Евгению Хомякову, который оскорблял и унижал солдата-срочника, позже покончившего с собой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Установлено, что Хомяков применял к служившему в его взводе 18-летнему солдату, призванному из Магнитогорска, физическое насилие, не раз оскорблял и унижал его в присутствии других военнослужащих. Это вызвало развитие острой депрессивной реакции у солдата, что привело к суициду.

Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также Хомяков лишен воинского звания "старший лейтенант".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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