Дебоширу, угрожавшему полицейским в Приморье, грозит до пяти лет колонии

Следственным комитетом России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении 20-летнего местного жителя. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти, а также штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Напомним, 15 ноября, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, находящегося в алкогольном опьянении. Увидев полицейских, мужчина стал вести себя неадекватно: проявлял агрессию, выражался нецензурными словами, а потом и вовсе стал угрожать стражам порядка пневматическим пистолетом. Дебошир был задержан. Медицинское освидетельствование показало у мужчины запредельное количество алкоголя в крови.

Также задержанному грозит административное наказание по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», предусматривающей наложение административного штрафа до одной тысячи пятисот рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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