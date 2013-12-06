Полная машина спирта: пенсионерку в Уссурийске задержали с "огненной жидкостью"





В Уссурийске пресекли незаконную торговлю спиртом. Им торговала 64-летняя местная жительница, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт реализации немаркированной спиртосодержащей продукции.

64-летняя местная жительница, работающая на складе оптово-торговой базы, осуществляла продажу этилового спирта. В багажном отделении принадлежащего ей автомобиля полицейские обнаружили более 60 пластиковых бутылок объемом 5 литров и 160 стеклянных бутылок объемом 0,1 литр этилового спирта на общую сумму более 35 000 рублей.

По факту незаконной розничной продажи спиртосодержащей продукции и нарушения требований Федерального закона № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 г. в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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