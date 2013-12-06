Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 18:31
 

Полная машина спирта: пенсионерку в Уссурийске задержали с "огненной жидкостью"

Полная машина спирта: пенсионерку в Уссурийске задержали с "огненной жидкостью"

Фото: 25.мвд.рф


В Уссурийске пресекли незаконную торговлю спиртом. Им торговала 64-летняя местная жительница, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт реализации немаркированной спиртосодержащей продукции.

64-летняя местная жительница, работающая на складе оптово-торговой базы, осуществляла продажу этилового спирта. В багажном отделении принадлежащего ей автомобиля полицейские обнаружили более 60 пластиковых бутылок объемом 5 литров и 160 стеклянных бутылок объемом 0,1 литр этилового спирта на общую сумму более  35 000  рублей.

По факту незаконной розничной продажи спиртосодержащей продукции и нарушения требований Федерального закона  № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 г. в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря