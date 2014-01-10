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Книга приморского писателя стала бестселлером в Японии

Книга приморского писателя стала бестселлером в Японии

Фото: labirint.ru


Два романа Достоевского обошли по продажам книгу приморского журналиста и писателя Василия Авченко. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсетях, — сообщают «Вести: Приморье».

Василий Авченко принял участие в сюжете японской телекомпании NHK о дальневосточном автобизнесе и праворульной субкультуре российского Зауралья.   

«После выхода сюжета, пишет переводчик моей книги "Правый руль" на японский Мотои Кавао, эта книга в рейтинге продаж японским "Амазоном" русской литературы поднялась на третье место. На первом - "Братья Карамазовы", на втором - "Преступление и наказание". На четвёртом - "Антология русских страшных рассказов"», — написал Василий Авченко в своем facebook.

По данным открытых источников, автор документального романа «Правый руль» – лауреат премии имени Ильи Кормильцева в номинации «Контркультурная публицистика», а также премии «Магистр литературы» в номинации «Большая проза».

«Роман неоднократно попадал в шорт-листы других литературных премий («Национальный бестселлер» и «НОС»). Дебютная книга Василия Авченко формально посвящена праворульному движению. Автор отслеживает зарождение и закат индустрии по продаже подержанных японских автомобилей, спасшей в свое время забытое федеральной властью Приморье. Однако история эта не только и не столько о машинах, сколько о людях, о времени, о любимом автором Владивостоке и, в конечном счете, о частной жизни «в глухой провинции у моря» во время распада империи», — написано в аннотации к  роману в электронной библиотеке Mybook.

Отметим, что книга издана в 2009 году.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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