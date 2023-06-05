Василий Авченко наряду с Захаром Прилепиным попал в список финалистов литературной премии "Большая книга"

«Большая книга» Василий Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем» в списке финалистов XVIII сезона национальной литературной премии, сообщают "Вести:Приморья" со ссылкой на официальный сайт премии.

В ряду отмеченных авторов и произведений Юрий Буйда «Дар речи», Оксана Васякина «Роза», Эдуард Веркин «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада», Михаил Визель «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России», Евгений Водолазкин «Чагин», Дмитрий Захаров «Комитет охраны мостов», Алексей Колмогоров «ОТМА. Спасение Романовых», Евгений Кремчуков «Волшебный хор», Родион Мариничев «Комендань», Хелена Побяржина «Валсарб», Захар Прилепин «Шолохов. Незаконный», Алексей Сальников «Оккульттрегер», Михаил Турбин «Выше ноги от земли», Александра Шалашова «Салюты на той стороне».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]