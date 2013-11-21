Банки снижают ставки по займам некоторым категориям граждан
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии. Такое решение стало возможным после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».
Специалисты отмечают, что программа лояльности поможет сделать удаленную идентификацию более популярной, но, тем не менее, в кредитных организациях не ожидают, что применение такого способа идентификации станет массовым. Сдавать слепки в ЕБС по-прежнему будут в основном клиенты, которые нуждаются в дистанционном обслуживании
Главное преимущество для банка при реализации своих продуктов с биометрической идентификацией является возможность привлечения новых клиентов и их обслуживание без обращения в отделение.
Пока же процесс буксует, в том числе из-за новостей об утечках данных из банков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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