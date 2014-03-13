По факту убийства мужчины на охоте в Приморье возбуждено уголовное дело

Ночью 25 октября 2019 года в лесном массиве в окрестностях села Зеркальное Кавалеровского района во время охоты в 37-летнего местного жителя был произведен выстрел из огнестрельного оружия. После этого мужчина исчез.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 28 октября 2019 года по факту безвестного исчезновения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий место нахождения тела потерпевшего установлено. Вместе с тем, в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению преступления. В рамках расследования уголовного дела отрабатываются различные версии случившегося, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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