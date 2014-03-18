Спасатели эвакуировали посетителей спорткомплекса

Спасателям удалось эвакуировать людей из здания спорткомплекса «Чемпион» во Владивостоке после задымления, пострадавших не было, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморскому краю.

22 ноября в 11:35 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о задымлении в цокольном помещении в здании по адресу: Партизанский проспект, 44.

Оперативно прибыв по указанному адресу в 11:42, огнеборцы приступили к работам по ликвидации возгорания.

Внутри помещения наблюдалось сильное задымление. В превентивных целях из здания было эвакуировано 40 человек.

В 11:49 возгорание было потушено. Общая площадь составила 1 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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