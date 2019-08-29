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Во Владивостоке сгорела пекарня

Во Владивостоке сгорела пекарня

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

29 августа в 05.10 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании в складском строении по адресу: улица Запорожская, 87а. Немедленно к месту пожара были направлены расчеты огнеборцев, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 5 минут.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, наблюдалось открытое горение крыши двухэтажного здания. Возникла угроза перехода огня на соседние объекты. Пожарные провели разведку внутри складских помещений, людей обнаружено не было.

Приступив к тушению, в 06.33 пожар был локализован, а в 06.42 ликвидировано открытое горение. Переход огня на другие строения удалось предотвратить. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м.

В настоящее время ведется проливка конструкций и осмотр места происшествия. Всего при тушении было задействовано 25 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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