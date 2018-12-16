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Вчера, 23:46
 

Мощный пожар вспыхнул на севере Приморья

Мощный пожар вспыхнул на севере Приморья

Фото: МЧС по ПК


Пожар на  850 квадратных метрах складских помещений потушили приморские огнеборцы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС.

23 декабря в 16.10 на пульт пожарной охраны Кавалеровского района поступило сообщение о возгорании складских помещений на улице Шоссейная в посёлке Горнореченский.

Спустя 9 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Наблюдалось открытое горение кровли плотно расположенных друг к другу складских помещений. Немедленно были приняты меры по недопущению огня на соседние строения.

Проведя разведку внутри горящих помещений, никого обнаружено не было.

В 17.10 пожар был локализован, а в 18.55 ликвидировано открытое горение.

В настоящее время проводится проливка конструкций и осмотр места происшествия. Общая площадь пожара составила 850 кв.м. Всего при тушении было задействовано 6 единиц техники и 12 человек личного состава. Пострадавших нет.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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