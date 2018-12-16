Четыре грузовика сгорели при пожаре в гаражных боксах в Приморье

21 ноября в 5.36 на пульт пожарной охраны города Дальнегорск поступило сообщение о пожаре в гаражных боксах на улице Приморской. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Прибыв по указанному адресу спустя 10 минут, огнеборцы столкнулись с горением кровли строения по всей площади, пожаром были охвачены и стоящие внутри 4 грузовых автомобиля.

Проведя разведку, внутри горящих помещений никого обнаружено не было.

В 6.46 пожар был локализован, а в 8.48 ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведётся проливка конструкций и осмотр места происшествия. Всего при тушении было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 1200 кв.м. Пострадавших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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