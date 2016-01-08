Пожар в офисном здании в Уссурийске локализован

5 декабря в 10.17 на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило сообщение о возгорании в двухэтажном офисном здании по адресу: улица Волочаевская, 73.

Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 3 минуты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, проведя разведку, внутри помещений никого обнаружено не было. Наблюдалось горение кровли и части помещений на втором этаже здания.

В 11.34 пожар был локализован на площади 400 кв.м. В настоящее время тушение пожара продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.

На тушении пожара задействовано 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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