Пожар в офисном здании в Уссурийске локализован
5 декабря в 10.17 на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило сообщение о возгорании в двухэтажном офисном здании по адресу: улица Волочаевская, 73.
Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 3 минуты.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, проведя разведку, внутри помещений никого обнаружено не было. Наблюдалось горение кровли и части помещений на втором этаже здания.
В 11.34 пожар был локализован на площади 400 кв.м. В настоящее время тушение пожара продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет.
На тушении пожара задействовано 27 человек личного состава и 8 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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