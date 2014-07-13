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Главная святыня вооруженных сил России прибыла в Уссурийск

Главная святыня вооруженных сил России прибыла в Уссурийск

Фото: mil.ru


Спецборт доставил икону «Спас Нерукотворный» главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации с острова Сахалин на военный аэродром Кневичи под Владивостоком, а затем святыню переправили в Уссурийск, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы Восточного военного округа.

Вместе с иконой прибыл и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства: Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, апостола Петра. Святыни  доставили в Уссурийск — там  находится управление самого крупного общевойскового соединения Восточного военного округа, а также Уссурийское Суворовское военное училища и ряд частей центрального подчинения.

Святыню разместили в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где ей смогут поклониться военнослужащие, гости и жители города. Ежедневно перед иконой будут служиться молебны.      

В день приезда богослужение возглавил иерей Павел Моисеев. В службе приняли участие помощники командиров воинских частей и соединений Уссурийского гарнизона по работе с верующими военнослужащими.  На молебне присутствовали также военнослужащие воинских частей Уссурийского гарнизона, в том числе отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Доступ к иконе «Спас Нерукотворный» открыт до 27 ноября, после этого она и мощи святых будут перевезены во Владивосток.

Отметим, что свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а завершит в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

Всего за время перемещения по гарнизонам Восточного военного округа православные святыни смогли увидеть более 50 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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