Отец выброшенного из окна младенца: «Жена получала лечение в диспансере»
Трагедия, которую обсуждает все Приморье, открывает новые подробности. Оказывается, отец погибшего ребенка за день до случившегося вызывал полицию и медиков, — сообщают «Вести: Приморье».
По информации знакомых семьи, погибший мальчик родился недоношенным, весом 700 граммов и долгое время провел в больнице.
Отец ребенка написал комментарий под новостью о произошедшем на vl.ru: «Экстренно возвращаюсь домой перекладными самолетами. Ребенок желанный. Второй. Его мать официально получает лечение в диспансере. Расстройство началось два месяца тому назад. ПРД (послеродовая депрессия, - прим. «Вести: Приморье»). Ребенка тянули почти с того света всей семьей. Вчера узнал от ее матери про приступ агрессии к сыну. Потратил 2 часа чтобы вызвать полицию и психбригаду во Владивостоке для принудительной госпитализации. Приехали скорая, полиция, опека... и уехали оставив их ДОМА. А сегодня утром случилось это».
Как ранее сообщали «Вести: Приморье», семья не вызывала подозрений у соседей. Родители ребенка и его бабушка работали врачами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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