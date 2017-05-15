Обстоятельства ЧП с матерью, выбросившей младенца из окна многоэтажки, выясняются. Видеорепортаж Максима Каленника
Владивосток сегодня взбудоражен новостью об убийстве новорожденного. По данным следствия, собственная мать умышленно выбросила его из окна. На место ЧП отправилась наша съемочная группа, сообщает "Вести: Приморье"
Это произошло здесь, на заднем дворе по улице Часовитина, 5. Мертвого трехмесячного ребенка обнаружили местные жители, проживающие в этом районе. Также известно, что полицию вызывала бабушка погибшего ребенка - ее родная дочь выбросила его с восьмого этажа. Здесь до сих пор остались биологические следы.
Местные жители общаться на камеру не захотели. Но рассказывают, что на самом деле все произошло в четверг, в районе 19 часов. Женщина с первого этажа услышала через приоткрытое окно слабый звук падения но в темноте ничего подозрительного не увидела. Однако вскоре приехала полиция и скорая помощь. Жильцы из других квартир сообщают, что оперативники ходили по этажам, стучали в двери в поисках возможных свидетелей. По официальной версии, трагедия произошла сегодня утром.
Аврора Римская, Подозреваемая, находясь на 8-м этаже умышленно бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и скончался. По данному факту следственными органами возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 105 УК, убийство. По подозрению в его совершении задержана 37-ми летняя мать ребенка.
Жители девятиэтажки ничего плохого о семье, в которой случилась трагедия, не сказали: они ведут нормальный образ жизни, работают врачами. Что же могло случиться в квартире на восьмом этаже дома по улице Часовитина 5 никто из соседей даже предположить не может. Быть может, это выяснит следствие.
Сейчас по уголовному делу назначены судебные экспертизы в отношении подозреваемой. В том числе психолого-психиатрическая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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