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Обстоятельства ЧП с матерью, выбросившей младенца из окна многоэтажки, выясняются. Видеорепортаж Максима Каленника

Обстоятельства ЧП с матерью, выбросившей младенца из окна многоэтажки, выясняются

Фото: kp.ru

Владивосток сегодня взбудоражен новостью об убийстве новорожденного. По данным следствия, собственная мать умышленно выбросила его из окна. На место ЧП отправилась наша съемочная группа, сообщает "Вести: Приморье"

Это произошло здесь, на заднем дворе по улице Часовитина, 5. Мертвого трехмесячного ребенка обнаружили местные жители, проживающие в этом районе. Также известно, что полицию вызывала бабушка погибшего ребенка - ее родная дочь выбросила его с восьмого этажа. Здесь до сих пор остались биологические следы.

Местные жители общаться на камеру не захотели. Но рассказывают, что на самом деле все произошло в четверг, в районе 19 часов. Женщина с первого этажа услышала через приоткрытое окно слабый звук падения но в темноте ничего подозрительного не увидела. Однако вскоре приехала полиция и скорая помощь. Жильцы из других квартир сообщают, что оперативники ходили по этажам, стучали в двери в поисках возможных свидетелей. По официальной версии, трагедия произошла сегодня утром.

Аврора Римская, Подозреваемая, находясь на 8-м этаже умышленно бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и скончался. По данному факту следственными органами возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 105 УК, убийство. По подозрению в его совершении задержана 37-ми летняя мать ребенка.

Жители девятиэтажки ничего плохого о семье, в которой случилась трагедия, не сказали: они ведут нормальный образ жизни, работают врачами. Что же могло случиться в квартире на восьмом этаже дома по улице Часовитина 5 никто из соседей даже предположить не может. Быть может, это выяснит следствие.

Сейчас по уголовному делу назначены судебные экспертизы в отношении подозреваемой. В том числе психолого-психиатрическая.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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