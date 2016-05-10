Суд арестовал мать, выкинувшую младенца из окна многоэтажки
Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребёнка меру пресечению в виде заключения под стражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что 22 ноября 2019 года возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.
По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года обвиняемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался.
В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой, допрашиваются свидетели.
Вместе с тем, учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению отца ребёнка о возможных агрессивных действиях со стороны супруги.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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