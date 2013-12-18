Смерть младенца во Владивостоке обрастает скандальными подробностями

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту бездействия со стороны должностных лиц, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморью.



21 ноября 2019 года во Владивостоке в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о том, что его супруга ведёт себя агрессивно по отношению к их совместному грудному ребёнку. В квартиру дома по улице Часовитина в городе Владивостоке прибыли сотрудники ПДН, однако признаков, указанных в заявлении, замечено не было.

Утром 22 ноября 2019 года супруга заявителя в порыве ярости выкинула грудного сына в окно и от полученных повреждений ребёнок скончался.

По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер со стороны должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]