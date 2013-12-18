Новости Общество Происшествия

Сегодня, 16:48
 

Смерть младенца во Владивостоке обрастает скандальными подробностями

Смерть младенца во Владивостоке обрастает скандальными подробностями

Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту бездействия со стороны должностных лиц, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморью.

21 ноября 2019 года во Владивостоке в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о том, что его супруга ведёт себя агрессивно по отношению к их совместному грудному ребёнку. В квартиру дома по улице Часовитина в городе Владивостоке прибыли сотрудники ПДН, однако признаков, указанных в заявлении, замечено не было.

Утром 22 ноября 2019 года супруга заявителя в порыве ярости выкинула грудного сына в окно и от полученных повреждений ребёнок скончался.

По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер со стороны должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря