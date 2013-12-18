Мать выбросила младенца из окна многоэтажки

22 ноября 2019 года возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Следственного Комитета по Приморскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.

По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая, находясь на 8 этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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