Выясняются обстоятельства ЧП с матерью, выбросившей младенца из окна многоэтажки
Местные жители отказывается общаться на камеру, но сообщают следующее. Как стало известно, ЧП произошло в семье врачей. Говорят, что и 37-летняя мать ребёнка, в свою очередь, и её мать - это врачи. Соседи рассказывают, что у женщины есть муж, он тоже врач. ЧП произошло в четверг вечером, около 19 часов. Вчера полиция начала опрос жителей дома. Других подробностей пока нет.
Ранее мы сообщали, что 22 ноября 2019 года возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.
По версии следствия, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая, находясь на 8-м этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался.
В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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