"Лунная походка" котенка рассмешила пользователей Интернета
В инстаграм-аккаунте cats_of_instagram опубликовали видео с котенком по имени Миа, передвигающимся по кровати прыжками, которые пользователи назвали "лунной походкой", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
За несколько часов ролик набрал более 600 тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев, в основном шуточных.
"Невероятно", — написала @mainecoondrogo.
"Когда кто-то спрашивает, не хочу ли я попробовать их еду", — прокомментировала @melissa_ramos_ .
"Маленький краб", — присоединился пользователь @chatpeluche.
У котенка есть свой инстаграм, который ведут его хозяева.
https://www.instagram.com/p/B5J1TWMFz1v/?igshid=lyh0jpg8dn0r
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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