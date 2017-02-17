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"Лунная походка" котенка рассмешила пользователей Интернета

"Лунная походка" котенка рассмешила пользователей Интернета

В инстаграм-аккаунте cats_of_instagram опубликовали видео с котенком по имени Миа, передвигающимся по кровати прыжками, которые пользователи назвали "лунной походкой", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

За несколько часов ролик набрал более 600 тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев, в основном шуточных.

"Невероятно", — написала @mainecoondrogo.

"Когда кто-то спрашивает, не хочу ли я попробовать их еду", — прокомментировала @melissa_ramos_ .

"Маленький краб", — присоединился пользователь @chatpeluche.

У котенка есть свой инстаграм, который ведут его хозяева.

https://www.instagram.com/p/B5J1TWMFz1v/?igshid=lyh0jpg8dn0r

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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