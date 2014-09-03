Президент отметил, что облик и репутацию партии должны определять люди с внутренней позицией и нравственными ориентирами, которые не сдадут страну при удобном случае.

Президент РФ Владимир Путин призвал "Единую Россию" "терзать и трясти" чиновников для решения проблем в регионах, добиваясь нужных для граждан решений. По его словам, партия должна быть лидером во всем. "Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать такие вопросы, добиваться справедливости", - сказал президент.

Президент отметил, что облик и репутацию "Единой России" должны определять люди с внутренней позицией и нравственными ориентирами, а не конъюнктурщики, которые при случае снова сдадут страну, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее - и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что у единороссов и их сторонников "нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность".

По словам Путина, лидером является тот, кто показывает пример. "Наша цель - обеспечить прорыв в развитии России. Этот исторический вызов касается всех: и вас, и политической системы, и всего общества", - сказал он.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]