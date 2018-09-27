"Кожемяко подойдет на роль терзателя" - эксперт

Требование президента РФ Владимира Путина «терзать и трясти чиновников», чтобы добиваться новых решений, озадачило экспертов. Один из политологов на роль «терзателя» определил Олега Кожемяко, — сообщает сетевое издание «Главный. ТВ», передают «Вести: Приморье».

По мнению политконсультанта Дмитрия Орлова, члена высшего совета «Единой России», партия власти может усилить антибюрократическую повестку. Среди новых «терзателей» чиновничества эксперт назвал губернаторов Кожемяко (Приморский край), Чибиса (Мурманская область), Хабирова (Башкирия). То есть «терзать» должны вышестоящие чиновники нижестоящих.

Однако каких именно чиновников можно терзать? Если губернатор Кожемяко назначил нижестоящих чиновников, то он должен не «терзать» их, а отвечать за их деятельность, а в случае необходимости увольнять. К чему терзанья тут?

Ранее в системе власти РФ существовали чиновники, которых можно было бы начать «терзать», исполняя волю президента РФ. Это мэры городов и главы местного самоуправления, которые избирались всенародным голосованием, — уточняет политтехнолог Владимир Перевочиков. То есть происхождение этих чиновников было иным, их выбирал народ, который мог ошибаться. Вот таких всенародно избранных мэров губернатор или подчиненные всегда могли потерзать, как за дело, так и по праву происхождения. Но сейчас мэров в РФ по сути назначают, то есть как правило мэры встроены в губернаторскую вертикаль региона.

Таким образом в современной системе госуправления не наблюдается чиновников, которых можно было бы «терзать и трясти». Разве что только самый нижний управленческий уровень, который, видимо, и рискует стать «пострадавшей стороной». Невысокие зарплаты, отсутствие карьерных лифтов в госслужбе, инерционное недовольство со стороны народа и постоянные допнагрузки в виде выборов-субботников и тому подобных могут ослабить кадровый потенциал российского госуправления, покольку заметным образом снизят ее престиж после заявленных «терзаний».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]