Спутник системы предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердил, что российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, "схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана". Обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что спутник "Космос-2422", запущенный в 2006 году с космодрома Плесецк, выработал свой ресурс. Аппарат разработан на базе платформы УС-КС "Око". Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]