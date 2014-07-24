Спутник системы предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердил, что российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО, "схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 мск 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана". Обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы, уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что спутник "Космос-2422", запущенный в 2006 году с космодрома Плесецк, выработал свой ресурс. Аппарат разработан на базе платформы УС-КС "Око". Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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