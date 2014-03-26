Женщина, проиграв суды, отстаивает право не возвращать банку 450 тысяч
Жительница Санкт-Петербурга Светлана отстаивает право не возвращать Банку 450 тысяч рублей, списанные с её кредитной карты мошенниками в апреле 2015 года. По словам потерпевшей, она никому не выдавала персональных данных, сообщает "Вести: Приморье".
Прокуратура проверила один из филиалов компании сотовой связи, где неизвестная женщина предъявила водительское удостоверение на имя пострадавшей и попросила сделать дубликат её сим-карты. Сотрудники магазина даже не проверили паспорт у клиентки, пишет «Новая газета». Судебный спор с оператором тоже ни к чему не привёл. Инстанция удовлетворилась доводом защиты компании о том, что одноразового кода недостаточно для списания денег с карты. Внутренняя проверка Банка показала, что оснований для возврата средств Кирюшиной нет.
- В данном случае на номер <...>, зарегистрированный в банковских системах, были направлены SMS-сообщения с одноразовыми паролями, с помощью которых подтверждены указанные операции, — ответили специалисты Банка на претензию гражданки.
Сейчас Светлана, проиграв все суды, надеется, что преступников найдут правоохранительные органы. Расследование не продвигалось почти четыре года. Но после очередного обращения Кирюшиной в ноябре 2019 года силовики начали устанавливать контакты с головным офисом банка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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