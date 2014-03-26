Участились случаи кражи денег через сервисы такси

У россиянки, улетевшей на отдых в Испанию, украли с карты 14 тысяч рублей. Изучение уведомлений позволило понять: деньги "увели" через приложение Uber и банковский клиент ВТБ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru.

Поздно ночью 10 декабря Анне Козловой, отдыхавшей в Испании, клиентское приложение банка ВТБ прислало уведомление о том, что компания Uber списала с банковской карты два рубля. Небольшую сумму, которую часто списывают для проверки работоспособности счёта, сразу вернули. Зато сразу после этого последовало списание 2829 рублей якобы за оказанные сервисом Uber услуги.

В это время, как отмечает Анна, она спала. К тому моменту, когда сквозь сон и непонимание ситуации Анна заблокировала карту, прошло всего 22 минуты. После первого списания девушка смогла заблокировать карту, однако к моменту блокировки с карты было сделано ещё четыре покупки "поездок" на общую сумму, лишь немного не дотягивающую до трёх тысяч рублей.

В общей сложности за 20 минут неизвестные смогли "увести" с карты 14 118 рублей, но даже после блокировки карты попытки списаний не прекратились. Любопытно, что все списания производились якобы международным сервисом Uber, который в России был поглощён компанией "Яндекс.Такси".

Анна обратилась в службу поддержки Uber, однако сотрудники компании не смогли предоставить данные о списаниях денег. После консультаций с поддержкой банка ВТБ Анна узнала, что последние списания были в Москве, и обратилась в поддержку компании Uber Russia — агрегатора, который зарегистрирован исключительно для российских проектов компании. Как раз там заявили, что данные карты в приложение вводит либо сам человек, который имеет к ней физический доступ, либо данные карты, включая номер и код безопасности (CCV) на обратной стороне, попали куда-нибудь ещё.

В случае с кражей денег через приложение (или списаний, замаскированных под него) под подозрение попадают сразу все участники процесса. В первую очередь рассматривается неряшливость самого пользователя — сохранение данных карты в интернет-магазинах и браузерах вообще может стать поводом лишиться всех отложенных в банк денег.

Специалисты пояснили, что схемы мошенничества через сервисы такси уже не редкость. Схема выглядит примерно так: пассажир отправляет сообщение в такой канал с указанием деталей поездки, а злоумышленник вызывает такси с помощью украденного аккаунта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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