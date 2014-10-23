Голосовала у обочины: Жительница Приморья рассказала о печальной ситуации

Поездка автостопом обернулась для жительницы Партизанска кражей денег с банковской карты, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница села Углекаменск обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты. Девушка пояснила, после посещения ресторана она с подругой решили воспользоваться такси, попуткой. 24-летний местный житель выразил желание им помочь.

Во время поездки, девушка попросила о зарядке разрядившегося телефона в машине. Водитель согласился. Оплата за проезд была через мобильное приложение. Поездка закончилась, девушка пояснила, телефон оставила в машине. Забывчивостью молодой пассажирки воспользовался водитель. Он, увидев ранее пин-код, перевел на счет с телефона девушки около 18 тысяч рублей.

Средства в размере 17 900 рублей водитель перевел на карту знакомого и попросил его обналичить деньги через банкомат.

Следственным подразделением отдела МВД России по Партизанскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта.

Подозреваемого заключили под стражу. Согласно действующему законодательству, за данное преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе ОМВД России по Партизанскому городскому округу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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