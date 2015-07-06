Приморца отправили в колонию за кражу денег с банковской карты знакомого

Спасский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении кражи денег с банковской карты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Спасский", в октябре 2020 года житель Приморья попросил съездить в магазин за спиртным своего знакомого и передал ему банковскую карту, попросив снять с нее 10 тыс. рублей. Он написал на бумаге пин-код, попросил купить спиртное, а оставшиеся деньги вернуть.

Однако приятель снял со счета своего товарища 90 тыс. рублей и присвоил деньги себе.

Узнав о хищении денег с банковского счета, приморец обратился за помощью в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В ходе следствия вина подозреваемого доказана.

Спасский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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